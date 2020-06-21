В Петербурге возбудили дело против кафе из-за неэтичной рекламы

В Петербурге возбудили дело из-за неэтичной рекламы кафе «Щелкунчик». Об этом рассказала пресс-служба УФАС по городу, передает телеканал «Санкт-Петербург ».

В УФАС уже рассмотрели жалобу, провели проверку. Поскольку были замечены признаки нарушения законодательства о рекламе, принято решение о возбуждении дела в отношении рекламодателя кафе — ООО «Династия». Рассматриваться дело будет 14 июля. В комиссии, которая рассматривала жалобу, пришли к выводам, что баннеры, которые были созданы для кафе, содержат непристойные образы. Ранее эпатажная реклама «Щелкунчика» активно обсуждалась в соцсетях и СМИ.

«Утром стоит? Стоит заглянуть к нам на завтрак #кафещелкунчик», - говорилось в одной из афиш, рекламировавших кафе.

Баннеров было создано несколько, и в них использовались различные приемы, которые позволяли замаскировать непристойные образы, считают многие горожане. О чем они не поленились написать в соцсетях, обсуждая использование подобных приемов в рекламе заведений общепита.