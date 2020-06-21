Из аэропорта Пулково 29 июня отменили 12 рейсов в Москву

Как свидетельствует онлайн-табло аэропорта Пулково 29 июня отменено сразу 15 рейсов, причем больше десятка из них приходится на Москву. Кроме этого города самолеты не полетят в Баку и Ереван, вылет в Архангельск пока не отменен, но задерживается. Хотя список отмененных рейсов довольно велик, большинство из бортов все же покинет воздушную гавань Северной Пальмиры.

На сегодняшний день аэропорт Пулково открыт только до 12 часов ночи, исключением могут являться только спецрейсы предназначенные для вывоза россиян из охваченных коронавирусом государств. Несколько дней назад такой спецрейс прибыл из Франкфурта-на-Майне. Прилетевшим на нем гражданам Российской Федерации сразу измерили температуру тела и взяли мазки на коронавирус. Круглосуточная работа аэропорта начнется не ранее 1 июля.

Несколько ранее сообщалось, что в воскресенье 28 июня также была массовая отмена авиарейсов из Пулково. Всего было отменено 13 бортов на Москву, Сургут и Красноярск.