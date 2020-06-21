В Петербурге кафе и рестораны возобновили работу

Сегодня, 11:32

Александр Зуев

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В Петербурге кафе и рестораны возобновили работу
В Петербурге открылись кафе и рестораны

С 29 июня в рамках очередного этапа снятия ограничений в Петербурге возобновляется работа летних веранд при условии соблюдения санитарных норм. Сотрудники заведения должны работать в масках и перчатках, а между столиками следует соблюдать дистанцию в полтора метра. Еще в марте эксперты предрекали уход с рынка 50–60% заведений общепита, но пока ресторанный бизнес подает признаки жизни. Вполне возможно, что массовое закрытие кафе и ресторанов можно будет наблюдать ближе к осени. Напомним, предприниматели получили разрешение на размещение столиков в уличных кафе по упрощенному порядку. Каждое кафе должно иметь уникальный QR-код.

Отметим, что глядя на центр Петербурга, едва ли можно сказать, что кафе действительно не работают: за едой на вынос выстраиваются огромные очереди, То есть, ресторанная жизнь вернулась в Северную столицу, особенно на улицу Рубинштейна, несколько раньше, чем были отменены ограничения. По словам руководителя компании Gastro Norma Данила Герасимиди, к настоящему времени никто не ушел с рынка. Если период выхода из самоизоляции растянется, то кафе будут подсчитывать потери, но в настоящее время многие заведения законсервированы и ждут, когда им разрешать принимать посетителей.

Сейчас кафе и магазины покидают самые дорогие с точки зрения аренды локации. Одна из них — Невский проспект, где за последние 3 месяца закрылось 23 магазина и кафе. Как стало известно, большая часть арендаторов смогли договориться с собственниками и получить скидки, пишет DP.RU.

С 29 июня также возобновляется торжественная регистрация брака с учетом того, что в помещении могут находиться не более 10 человек. Сегодня начнут предоставлять услуги маникюра и педикюра по предварительной записи. Также возобновят работу центры социально-психологических и социально-педагогических услуг.

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