Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

Вчера, 22:58

Анна Лисова

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Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

Человек на скейте в Петербурге на Невском проспекте разбил головой стеклянную остановку, которая располагается у дома №54. 

Об этом инциденте, который произошел в воскресенье, 28 июня, пишет портал «Невские новости».

Сообщается, что найти человека, который виновен в произошедшем, будет сложно. И в этом не помогут даже камеры, которые установлены по городу.

«Скорее всего этого человека не найдут даже по камерам. А такое стекло на остановке стоит немало», — заявил сотрудник ГУДП «Центр».

Установлено, что молодой парень на скейтборде столкнулся с другим парнем, который ехал на самокате. Его отбросило в сторону, и он врезался головой в стеклянную автобусную остановку, и  стекло остановочного павильона разлетелось вдребезги. 

Ни один из участников этого инцидента серьезно не пострадал. На скейтбордиста рухнул большой кусок стекла, но он все же покинул место происшествия самостоятельно. Самокатчик же и вовсе отделался легки испугом. Со слов очевидцев, он даже не упал. 

Оба участника инцидента скрылись в неизвестно направлении. Поэтому, скорее всего, восстанавливать остановку придется за счет города. 


 

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