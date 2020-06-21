Скейтер головой разбил стеклянную остановку на Невском проспекте в Петербурге

Человек на скейте в Петербурге на Невском проспекте разбил головой стеклянную остановку, которая располагается у дома №54.

Об этом инциденте, который произошел в воскресенье, 28 июня, пишет портал «Невские новости».

Сообщается, что найти человека, который виновен в произошедшем, будет сложно. И в этом не помогут даже камеры, которые установлены по городу.

«Скорее всего этого человека не найдут даже по камерам. А такое стекло на остановке стоит немало», — заявил сотрудник ГУДП «Центр».

Установлено, что молодой парень на скейтборде столкнулся с другим парнем, который ехал на самокате. Его отбросило в сторону, и он врезался головой в стеклянную автобусную остановку, и стекло остановочного павильона разлетелось вдребезги.

Ни один из участников этого инцидента серьезно не пострадал. На скейтбордиста рухнул большой кусок стекла, но он все же покинул место происшествия самостоятельно. Самокатчик же и вовсе отделался легки испугом. Со слов очевидцев, он даже не упал.

Оба участника инцидента скрылись в неизвестно направлении. Поэтому, скорее всего, восстанавливать остановку придется за счет города.