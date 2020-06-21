Роспотребнадзор запретил открывать ТЦ «Мега» в Петербурге

В Петербурге Роспотребнадзор запретил открывать торговые центры «Мега».

Региональный Роспотребнадзор пояснил, почему не дал разрешения на открытие торговых центров «Мега» в Санкт-Петербурге. Все дело в том, что их открытие может спровоцировать ухудшение эпидемической ситуации по области. По словам представителя ведомства, в большинстве своем ТЦ посещают жители северной столицы. Наряду с напряженной эпидситуацией в городе открытые ТЦ только ее усугубят.

В связи с этим региональный Роспотребнадзор направил на имя губернатора Ленобласти Александра Дрозденко письмо, запрещающее открывать «Мега», дабы не ухудшать сложившуюся в настоящий момент в городе обстановку с заболеванием коронавирусной инфекцией.