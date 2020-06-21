Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

Сегодня, 14:10

Александр Зуев

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Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

В Петербурге был совершен акт вандализма. Неизвестные снова испортили граффити с портретом актера Сергея Бодрова у Александро-Невской лавры. 

На изображении героя 90-х кто-то написал оранжевой краской: «Не брат ты мне, гнида».

Это фраза из фильма «Брат», в которой снялся Бодров.

Эти слова главный герой картины Данила Багров сказал хулиганам кавказской национальности, когда те отказались оплачивать проезд в трамвае.

В Сети сообщили, что часть надписи уже была закрашена черной краской. Пока неизвестно, будет ли автор граффити реставрировать свою работу.

Заметим, что черно-белый портрет Сергея Бодрова на трансформаторной будке был испорчен уже во второй раз. Впервые подобный инцидент произошел в мае и только месяц назад художники его исправили.

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