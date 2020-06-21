Вандалы снова испортили граффити с Бодровым в Петербурге

В Петербурге был совершен акт вандализма. Неизвестные снова испортили граффити с портретом актера Сергея Бодрова у Александро-Невской лавры.
Это фраза из фильма «Брат», в которой снялся Бодров.
Эти слова главный герой картины Данила Багров сказал хулиганам кавказской национальности, когда те отказались оплачивать проезд в трамвае.
В Сети сообщили, что часть надписи уже была закрашена черной краской. Пока неизвестно, будет ли автор граффити реставрировать свою работу.
Заметим, что черно-белый портрет Сергея Бодрова на трансформаторной будке был испорчен уже во второй раз. Впервые подобный инцидент произошел в мае и только месяц назад художники его исправили.
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