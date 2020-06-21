В Петербурге зарегистрировано дело против главврача детской поликлиники

Сегодня, 14:46

Анна Морозова

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В Петербурге зарегистрировано дело против главврача детской поликлиники

Специалисты установили наличие нарушений в детской городской поликлинике N62 города Петербурга. Главного врача привлекли к ответственности за несоблюдение предписания Главного государственного санитарного врача, а именно – отсутствовала дезинфекция, обеззараживание воздуха, не было подписей в отчетах.

Невским районным судом к административной ответственности была привлечена врач СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника No 62» Светлана Кряжева.

Суд установил факт нарушения Кряжевой закона в области соблюдения санитарно-эпидемиологических нормативов. Невыполнение предписания Главного государственного санитарного врача повлекло за собой появление очага коронавируса. В итоге были заражены 5 сотрудников поликлиники.

В медучреждении не проводилось обеззараживание воздуха бактерицидным облучателем-рециркулятором. Об этом свидетельствует отсутствие соответствующих записей и подписи ответственного сотрудника в журналах проведения дезинфекции. Кроме того, было обнаружено отсутствие маркировки уборочного инвентаря, который хранился скопом на лестнице.

Сама Кряжева утверждает, что найденный сотрудниками Роспотребнадзора инвентарь был доставлен в медучреждение непосредственно перед проверкой и что расписание кварцевания и дезинфекции были составлены вовремя и вывешены на дверях кабинетов.

Теперь Светлану Кряжеву ждет судебное разбирательство по факту нарушения соблюдения эпидемического благополучия населения.

Ранее Роспотребнадзором была произведена проверка Покровской больницы по факту вспышки коронавирусной инфекции. Сотрудники ведомства также выявили нарушения и подали на медицинское учреждение в суд.

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