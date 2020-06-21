На параде в Петербурге нашли ветерана уровня Сталина и Жукова

В Сети появились кадры с парада Победы, который прошел в Петербурге 24 июня. На фотографиях можно увидеть пожилого и, судя по наградам на мундире, очень заслуженного ветерана.

Это 92-летний Василий Яворский, которому отвели почетное место на трибуне. На его груди отчетливо виден высший военный орден СССР, редкая награда - орден Победы.

Отметим, что в истории было очень немного случаев вручения ордена Победы — всего было 16 кавалеров. Редкую награду получили маршалы Жуков и Рокоссовский, а также Иосиф Сталин, Дуайт Эйзенхауэр, Иосип Броз Тито и Леонид Брежнев. Оригинальный орден Победы - это драгоценное украшение с бриллиантами, рубинами, платиной и золотом. В частности, на изготовление ордена требовалось 180 бриллиантов и 300 граммов платины. Однако на груди у почтенного ветерана — обычная подделка, которую он получил от Союза советских офицеров.

Как выяснилось, несколько лет назад глава Союза советских офицеров Геннадий Бенов купил на рынке с десяток муляжей ордена Победы стоимостью по две тысячи рублей каждый. Восемь таких наград уже нашли героев. В Петербурге поддельную награду носит Василий Яворский, который после парада Победы стал самым обсуждаемым ветераном.

Кстати, такой значок можно купить в Интернете всего за 199 рублей. Сам ветеран, конечно, знает, что его награда - копия, а руководитель советских офицеров, Геннадий Бенов нисколько не смущается по поводу того, что знак копирует высший военный орден СССР.