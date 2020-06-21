В Петербурге уточнен порядок оказания плановой медицинской помощи

С 25 июня в Петербурге возобновили оказание плановой медицинской помощи в стационарах, передает Рiter.tv . Но, в тоже время, работа стационаров будет проводиться при соблюдении ряда условий. В частности, в стационар будут направлять только после того, как пациент сдаст тест на COVID-19. Такой тест необходимо будет сделать не ранее чем за 7 дней до плановой госпитализации.

Также каждый взрослый пациент при поступлении в стационар будет проходить терапевтический осмотр, детям же необходимо будет пройти педиатрический осмотр. Если во время осмотра врач заметит признаки ОРВИ, придется сделать рентген легких или компьютерную томографию, а также взять мазки на коронавирус. Разрешается применять на данном этапе экспресс-тесты.

Для проведения диспансеризации и вакцинации взрослого населения поликлиники должны будут обеспечить разделение потоков пациентов в зависимости от целей их визита в медучреждение. Для больных с признаками ОРВИ должен быть организован отдельный прием. При этом больным с признаками ОРВИ все еще рекомендуется вызывать врача на дом.