В Петербурге детские оздоровительные лагеря откроют в июле

Сегодня, 10:40

Анна Лисова

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В Петербурге детские оздоровительные лагеря откроют в июле
Детский оздоровительный лагерь

В Петербурге уже с июля заработают детские оздоровительные лагеря. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, передает телеканал Санкт-Петербург. Он отметил, что ведутся переговоры о возобновлении петербургских лагерей в Ленинградской области.

Пока же известно, что с 29 июня начнут готовиться к приему детей государственные лагеря в Курортном районе Санкт-Петербурга — «Заря», «Солнечный» и «Молодежное». В Ленинградской области со 2 июля будут работать пять детских лагерей.

«Мы продолжаем работу по расширению перечня лагерей, готовых к выполнению жестких требований безопасности, чтобы отдохнуть могло как можно больше детей», — рассказал губернатор.

В Петербурге планируют открыть 7 лагерей для детей в июле и еще 29 лагерей могут открыться в Ленинградской области. За одну смену они смогут принять более 6,5 тыс. детей из Петербурга. А поскольку до конца лета будет 4 смены по 15 дней, то отдохнуть в детских лагерях смогут более 26 тыс. детей.

Работать детские лагеря будут по новым правилам. В частности, они смогут принимать в один отряд не более 50% предусмотренного ранее количества детей. Дети и сотрудники будут одномоментно заезжать в лагерь и находиться в нем без выхода за территорию на протяжении всей смены. В лагере будет регулярно проводиться дезинфекция.

Расходы по проведению в лагерях комплекса противоэпидемических мер, чтобы не увеличивать стоимость путевки возьмет на себя город. Для детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации и относящихся к льготным категориям путевки будут абсолютно бесплатными. Стоит отметить, что в этом году получить бесплатную путевку в детский лагерь смогут и дети медиков, которые оказывают помощь гражданам с коронавирусной инфекцией.

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