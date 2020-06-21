В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса

Сегодня, 09:59

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса
COVID-19

Власти Петербурга готовят город ко второй волне коронавируса. Об этом во время эфира программы «Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал губернатор Александр Беглов. Вторую волну в городе специалисты предсказывают уже этой осенью. Губернатор Беглов надеется, что она обойдет Петербург стороной. Тем не менее, стоит быть готовым к тому, что Северную столицу наполнят студенты, а некоторые жители съездят в отпуск и могут привезти оттуда вместе с впечатлениями и коронавирус.

«Мы советуемся с учеными, которые строят модели, проводим соответствующие консультации. Город должен быть готов к этому, и мы готовимся к этому», - заверил он.

В Петербурге во время подготовки к так называемой второй ковид-волне будут не временные объекты вроде выставочного комплекса «Ленэкспо», а полноценные стационары. Так, властями усилено финансирование Колпинской больницы, чтобы там создавать стационарные койки. В госпитале ветеранов войн начинается строительство нового корпуса.

Говоря о второй волне коронавируса, губернатор Беглов заявил, что только в силах людей сделать так, чтобы ее не было. А для этого надо, чтобы каждый соблюдал правила безопасности.

«Я много бывал в красных зонах больниц. Тяжело люди болеют. И говорят: «Неужели мне трудно было надеть маску и перчатки?» Это несопоставимые вещи», - резюмировал Александр Беглов.
Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге подростки избили беременную женщину за пение под гитару

21-06-2020, 15:16

Петербуржцы устроили ночную вечеринку на Рубинштейна

20-06-2020, 16:28

В Петербурге уволили санитарку из-за жалобы на маленькую зарплату

20-06-2020, 09:28

Около 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусом

19-06-2020, 23:37

В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

19-06-2020, 22:16

Внедорожник семьи экс-депутата сбил пятилетнего ребенка в Петербурге

19-06-2020, 20:27

В Петербурге власти назвали дату открытия кафе и дворцовых парков

19-06-2020, 11:52

7-летний мальчик погиб в Петербурге во время грозы

19-06-2020, 11:21

В Санкт-Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

19-06-2020, 09:09

В Петербурге к осени ожидают роста числа онкобольных

18-06-2020, 22:41

В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

18-06-2020, 18:03

В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось

18-06-2020, 16:17

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

18-06-2020, 14:19

С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

18-06-2020, 12:53

Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

18-06-2020, 10:43

В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей за увольнение

17-06-2020, 11:59

Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

17-06-2020, 08:25

Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек

16-06-2020, 18:35

Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение рабочего дресс-кода

16-06-2020, 14:13

В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

16-06-2020, 11:38

Комментировать

  • Семь пятниц на неделе... В марте говорил маски не работают, в июне неужели трудно надеть маску...
Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров