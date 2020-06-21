В Петербурге готовятся ко второй волне коронавируса

Власти Петербурга готовят город ко второй волне коронавируса. Об этом во время эфира программы «Новый взгляд» на телеканале «78» рассказал губернатор Александр Беглов. Вторую волну в городе специалисты предсказывают уже этой осенью. Губернатор Беглов надеется, что она обойдет Петербург стороной. Тем не менее, стоит быть готовым к тому, что Северную столицу наполнят студенты, а некоторые жители съездят в отпуск и могут привезти оттуда вместе с впечатлениями и коронавирус.

«Мы советуемся с учеными, которые строят модели, проводим соответствующие консультации. Город должен быть готов к этому, и мы готовимся к этому», - заверил он.

В Петербурге во время подготовки к так называемой второй ковид-волне будут не временные объекты вроде выставочного комплекса «Ленэкспо», а полноценные стационары. Так, властями усилено финансирование Колпинской больницы, чтобы там создавать стационарные койки. В госпитале ветеранов войн начинается строительство нового корпуса.

Говоря о второй волне коронавируса, губернатор Беглов заявил, что только в силах людей сделать так, чтобы ее не было. А для этого надо, чтобы каждый соблюдал правила безопасности.

«Я много бывал в красных зонах больниц. Тяжело люди болеют. И говорят: «Неужели мне трудно было надеть маску и перчатки?» Это несопоставимые вещи», - резюмировал Александр Беглов.