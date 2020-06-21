В Петербурге парк 300-летия огородили от посетителей вторым забором

В Петербурге в Приморском районе парк 300-летия обнесли от горожан вторым забором.

Видимо, такое решение городских властей продиктовано тем, что, несмотря на карантинные запреты посещений парков и скверов, упорные горожане не сдаются. Или, вполне возможно, забор построили при подготовке к «Алым парусам» - празднику выпускников.

Высокую металлическую ограду увидели сами местные и тут же опубликовали фото в группе «Лахта Онлайн | Приморский район».

Пользователей несколько обескуражил такой метод защиты парка, о чем свидетельствуют их комментарии: «Осталось оборудовать пулемeтные гнeзда и выкопать рвы».

Кто-то тут же делится координатами лазеек: оказывается, ограды еще нет со стороны торгового центра «Питерлэнд» и «Тинькофф Арены».

Напомним: с 28 марта в северной столице запрещено гулять в парках и скверах из-за коронавирусной пандемии. Вместе с этим в зеленых зонах регулярно кучкуются разной численности группы горожан. Они попадают в зеленую зону либо через лазы в оградах, либо другими путями.