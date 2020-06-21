Аномальная жара продлится до конца месяца в Петербурге

Аномальная жара, которая сейчас стоит в северной столице, продержится как минимум до 27 июня, а уже в понедельник в город придет циклон с ливнями. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Он также отметил, что к 1 июля температура опустится до +16, но потом будет держаться на уровне около +20 градусов. Также в отдельные периоды температура воздуха может составить +23…+28 градусов.

Завтра, 26 июня, в Петербурге сохранится жаркая погода с переменной облачностью. Ночью будет +17…+19 градусов, днем - +27…+29, а вблизи водоемов воздух прогреется до +24, пишет Фонтанка.Ру .

Надо сказать, что июнь в Петербурге выдался аномально жарким. Воздух на протяжении месяца прогревался до +28. 21 июня синоптики зафиксировали самое высокое давление за 35 лет — 766 мм ртутного столба. 18 июня в городе выпала половина месячной нормы осадков.