В Петербурге перестали штрафовать за прогулки по паркам

Суды в Петербурге больше не наказывают штрафами горожан за посещение парков, скверов и спортивных площадок, хотя запрет еще действует. Петербуржцам просто выносят предупреждения, несмотря на то, что предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. С начала июня за эти нарушения в районные суды поступило 427 протоколов.

Также значительная часть протоколов, признанных как неправомерно составленные, возвращается в полицию и МЧС. Это обусловлено тем, что в последней редакции постановления №121 «О мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» исчез ряд парков и скверов, пишет Фонтанка.Ру .

Отметим, что жители Северной столицы уже давно забыли о запрете. Так, они выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга, чтобы проникнуть в парк. Губернатор Петербурга пообещал открыть доступ к зеленым зонам, если количество инфицированных коронавирусом будет снижаться.