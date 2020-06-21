В Петербурге перестали штрафовать за прогулки по паркам

Сегодня, 16:06

Александр Зуев

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В Петербурге перестали штрафовать за прогулки по паркам

Суды в Петербурге больше не наказывают штрафами горожан за посещение парков, скверов и спортивных площадок, хотя запрет еще действует. Петербуржцам просто выносят предупреждения, несмотря на то, что предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. С начала июня за эти нарушения в районные суды поступило 427 протоколов. 

Также значительная часть протоколов, признанных  как  неправомерно составленные, возвращается в полицию и МЧС. Это обусловлено  тем, что в последней редакции постановления №121 «О мероприятиях по противодействию распространения в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции» исчез ряд парков и скверов, пишет Фонтанка.Ру

Отметим, что жители Северной столицы уже давно забыли о запрете. Так, они выломали часть ограды в парке 300-летия Петербурга, чтобы проникнуть в парк. Губернатор Петербурга пообещал открыть доступ к зеленым зонам, если количество инфицированных коронавирусом будет снижаться.

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