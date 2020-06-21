Врачи Петербурга предлагают родственникам пациентов взятки за коронавирус

Сегодня, 10:22

Анна Лисова

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Врачи Петербурга предлагают родственникам пациентов взятки за коронавирус
Взятка за диагноз коронавирус

Родственники умерших пациентов некоторых петербургских больниц рассказали, что врачи предлагали им взятки за диагноз «коронавирус». Информация об таких инцидентах появилась в Сети еще в апреле. При этом сообщалось, что такие случаи происходили не только в Петербурге, но и в Москве, передает Вечерка. Такая же информация поступала и из других регионов России. Аналогичные случаи были выявлены и в Подмосковье.

Источник «Открытых медиа» сообщил, что врачи могли в такой способ добиться того, чтобы их больницы перепрофилировали под стационары для больных COVID-19, поскольку на каждого больного с коронавирусом предусмотрены выплаты из бюджета. Размер выплат может достигать полумиллиона рублей в зависимости от степени тяжести болезни.

Сотрудник Многопрофильной больницы №2 в Петербурге подтвердил анонимно то, что такая мошенническая схема действительно существует. Свое имя он попросил не разглашать. Источник сообщил, что в среднем за один такой липовый диагноз врачи дают взятку родным умершего в размере 15 тыс. рублей.

Многие родственники умерших соглашаются и берут деньги. Ведь немало людей остались в период эпидемии без доходов. Это выгодно и больнице, ведь на каждого пациента с коронавирусом из бюджета медучреждение получает в среднем 200 тыс. рублей.

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