Врачи Петербурга предлагают родственникам пациентов взятки за коронавирус

Родственники умерших пациентов некоторых петербургских больниц рассказали, что врачи предлагали им взятки за диагноз «коронавирус». Информация об таких инцидентах появилась в Сети еще в апреле. При этом сообщалось, что такие случаи происходили не только в Петербурге, но и в Москве, передает Вечерка . Такая же информация поступала и из других регионов России. Аналогичные случаи были выявлены и в Подмосковье.

Источник «Открытых медиа» сообщил, что врачи могли в такой способ добиться того, чтобы их больницы перепрофилировали под стационары для больных COVID-19, поскольку на каждого больного с коронавирусом предусмотрены выплаты из бюджета. Размер выплат может достигать полумиллиона рублей в зависимости от степени тяжести болезни.

Сотрудник Многопрофильной больницы №2 в Петербурге подтвердил анонимно то, что такая мошенническая схема действительно существует. Свое имя он попросил не разглашать. Источник сообщил, что в среднем за один такой липовый диагноз врачи дают взятку родным умершего в размере 15 тыс. рублей.

Многие родственники умерших соглашаются и берут деньги. Ведь немало людей остались в период эпидемии без доходов. Это выгодно и больнице, ведь на каждого пациента с коронавирусом из бюджета медучреждение получает в среднем 200 тыс. рублей.