В Петербурге власти запретят открывать мини-рюмочные

В Петербурге власти решили ввести запрет на продажу алкоголя в точках общественного питания площадью менее 50 квадратных метров. Соответствующая поправка была утверждена Законодательным собранием города, которое состоялось 23 июня. За данный запрет проголосовали 43 депутата, и только 3 парламентария были против.

Автор инициативы Денис Четырбока подчеркнул, что в документ будут внесены правки, которые коснутся переходного периода. Данное решение, считают депутаты, защитит жителей домов от посетителей распивочных, действующих по соседству. Четырбок отметил, что Петербург стал первым регионом страны, где принимаются такие ограничения.

Спикер Законодательного собрания Вячеслав Макаров отметил, что петербуржцы уже не раз жаловались на размещение тесных рюмочных в их домах. Поэтому он считает справедливым, что они исчезнут с городских улиц, а останутся «нормальные кафе с соблюдением всех нормативов, с шумоизоляцией, возможностью поддержания общественного порядка».