В Петербурге еще 35 человек скончались от коронавируса

В Санкт-Петербурге за сутки, что минули, еще 35 человек скончались от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на данные оперативного штаба по борьбе с COVID-19 от 23 июня текущего года. Количество жертв нового коронавируса в Петербурге выросло и с учетом летальных исходов за последние сутки составило 904 человека. В России в целом за минувшие сутки было зафиксировано 153 смерти от коронавируса.

Всего за все время пандемии в стране COVID-19 унес жизни 8359 человек. Петербург по количеству смертей находится на втором месте после Москвы. На третьем месте в этом списке - Московская область. При этом в столичном регионе заболевших почти в два раза больше. В мире, как следует из данных университета Джонса Хопкинса, COVID-19 унес жизни 472 тысячи человек. За последние сутки коронавирус подтвердился у 220 жителей Северной столицы России.