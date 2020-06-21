Врача Покровской больницы уволили из-за «коронавирусного» больничного

Сегодня, 09:49

Анна Лисова

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Врача Покровской больницы уволили из-за «коронавирусного» больничного
Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин

Врач анестезиолог-реаниматолог Сергей Саяпин рассказал, что его уволили из больницы, передает МР7.ру. На своем Youtube-канале Саяпин сообщил, что его уволили по статье из Покровской больницы, как только он вышел с больничного. Он уточнил, что был уволен по статье «Предоставление поддельного документа при устройстве на работу».

«Я вышел на работу и в этот же день был уволен по статье «Предоставление поддельного документа при устройстве на работу», — рассказал врач.

Поводом послужило то, что свидетельство о получении квалификации, которое было получено Саяпиным в 2010 году, по его словам, оказалось «немножечко кривоватым». Врач отметил, что сам оформлял договор и оплачивал курсы из своего кармана. Документ был действителен пять лет, поэтому Саяпин его не сохранил, а в 2015 году получил новый.

Стоит отметить, что Саяпина после увольнения пригласили работать в один из стационаров Петербурга, где принимают больных с коронавирусной инфекцией. Саяпин в видео возмутился также по поводу того, что президент России Владимир Путин наградил орденом Пирогова и званием Героя труда главного врача Покровской больницы Марину Бахолдину. Он отметил, что главный врач никогда не заходила в красную зону, поэтому награждение ее – это, считает Саяпин, насмешкой над теми, кто реально борется с коронавирусом.

В апреле в СМИ попала информация о конфликте Саяпина с руководством Покровской больницы, в которой он работал. Конфликт начался после того, как несколько сотрудников этой больницы, в том числе и Саяпин, составили письмо-обращение к прокурору города Сергею Литвиненко. В письме говорилось о нехватке средств индивидуальной защиты для персонала. Также врачи жаловались на отсутствие шлюзов и маршрутизацию пациентов. Саяпин считает, что за все это должна отвечать Бахолдина.

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