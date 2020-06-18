В Петербурге подростки избили беременную женщину за пение под гитару

В Петербурге вечером в субботу, 20 июня, группа подростков избила уличных музыкантов - мужчину и женщину, к тому же беременную.

По информации местного паблика «Огонь», инцидент произошел у входа в метро «Рыбацкое». Там расположились 30-летний мужчина и его 31-летняя супруга, чтобы попеть под гитару.

К ним подбежали подростки в составе группы из пяти человек. Они начали оскорблять музыкантов, а потом ввязались в драку. Неизвестно, чем бы закончилось избиение, если бы не вмешались случайные прохожие.

На место происшествия приезжали врачи скорой помощи. Беременную женщину забрали в больницу - хулиганы сломали ей нос.

После оказания помощи петербурженку отпустили лечиться домой.

Злоумышленников сейчас разыскивает полиция.