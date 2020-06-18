В Петербурге уволили санитарку из-за жалобы на маленькую зарплату

В Петербурге из временного госпиталя для коронавирусных больных «Ленэкспо» уволили санитарку Александру Марченко. Об этом сообщила глава муниципального образования Гавань Нэлли Вавилина, передает znak.com.

Санитарка на страницы СМИ попала после того, как пожаловалась на маленькую зарплату. Женщина заявила, что обещанных доплат от президента и губернатора так и не получила. За работу с 19 мая ей заплатили только 13 тысяч рублей.

И это за то, что работать с больными в далеких от идеальных условиях. Марченко утверждала, что ноги были постоянно мокрыми, так как туалеты были постоянно затоплены.

Примечательно, что причиной увольнения санитарки указывается «тенденция к нормализации эпидемиологической обстановки».

Напомним, недавно губернатор Петербурга Александр Беглов заявлял о сложной эпидобстановке в городе и указывал, что город уже дошел до того уровня, когда уже нет медучреждений для переоборудования под прием больных коронавирусом пациентов.

По этой причине начинают перепрофилировать часть павильонов «Ленэкспо» для больных коронавирусом средней тяжести, где до этого на лечении находились больные с легкими формами.