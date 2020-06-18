Около 200 тысяч петербуржцев могли переболеть коронавирусом

Примерно 200 тысяч жителей Петербурга могли переболеть коронавирусом безо всяких симптомов.

В конце весны эксперты Европейского университета в Петербурге и клиники «Скандинавия» при поддержке АО «Полиметалл» исследовали горожан на предмет наличия у них в крови антител к COVID-19. По предварительным данным выходит, что 5,7% петербуржцев - или около 200 тысяч человек - переболели коронавирусной инфекцией. По оценке специалистов, эта цифра соответствует подобным показателям других городов-миллионников. Так, в Женеве показатель переболевших COVID-19 10,9%, в Стокгольме - 7,3%, в Лос-Анджелесе - 4,7%. Кроме того, количество перенесших коронавирус жителей Петербурга превосходит официальную статистику - как и во всем мире.

Правда, не все так оптимистично, поскольку у большинства населения отсутствуют антитела к вирусу.

«Однако у большинства людей отсутствуют антитела. Это может свидетельствовать о потенциальном риске второй волны эпидемии, так как большая часть горожан пока еще не сталкивалась с вирусом», - предупреждают медики.

Эксперимент ученых еще будет продолжен, поскольку планируется также изучить реакцию и распространение иммунного ответа у горожан, ведь распространение и характер заболеваемости изменяются. За прошедшие сутки в северной столице "корону" обнаружили у 228 горожан, выздоровевших зафиксировали 847, а умерших - 37 человек.