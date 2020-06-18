В Санкт-Петербурге сотрудник ДПС заставил водителя снять тонировку с Rolls-Royce

В центре Санкт-Петербурга 18 июня произошла необычная история. Там на пересечении Литейного проспекта и Захарьевской улицы инспектор ГИБДД остановил дорогостоящий Rolls-Royce и заставил водителя содрать тонировку с передних боковых стекол. Дело в том, что пропускная способность темных стекол роскошного авто составляла всего 13%.

Отметим, что российским автолюбителям запрещено клеить тонировочную пленку с пропускной способностью менее 70% на стекла машины, поэтому сотрудники ГИБДД, согласно закону «О полиции», имеют право потребовать от водителя устранить причину нарушения безопасности дорожного движения.

В случает отказа в отношении водителя составят требование о прекращении противоправных действий, а это грозит штрафом от 500 до 1 000 руб. либо арестом до 15 суток по статье 19.3 КоАП о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции, пишет Фонтанка.Ру

Сотрудник ДПС выписал водителю Rolls-Royce штраф и заставил его на месте устранить темную пленку со стекол.