Внедорожник семьи экс-депутата сбил пятилетнего ребенка в Петербурге

16 июня в cеверной столице 22-летняя дочь бизнесмена, бывшего депутата законодательного собрания Петербурга и Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека, Яна Волчек, находясь за рулем люксового внедорожника, у дома № 50 на Чкаловском проспекте наехала на пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

Ребенка, получившего открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, отправили в больницу, а в отношении автоледи составили административный протокол. Сейчас эксперты проверяют состояние девушки на момент ДТП и самой машины.

Отметим, что госномер внедорожника О727ОО98 давно находится в распоряжении семейства Дениса Волчека. До 2019 года он был закреплен за белым Mini Cooper, на котором ранее ездила Яна Волчек, но потом она пересела на Range Rover.

По некоторым данным, в момент ДТП за рулем автомобиля Range Rover находился мужчина 1998 года рождения, пишет МР7.ру .

Сейчас отец молодой автолюбительницы находится под следствием. Пресненский районный суд Москвы назначил рассмотрение ходатайства СКР о продлении «фармацевтическому барону» Денису Волчеку, которого обвиняют в приготовлении к особо крупному мошенничеству, меры пресечения в виде заключения под стражу.