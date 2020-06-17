Внедорожник семьи экс-депутата сбил пятилетнего ребенка в Петербурге

Сегодня, 20:27

Александр Зуев

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Внедорожник семьи экс-депутата сбил пятилетнего ребенка в Петербурге

16 июня в cеверной столице 22-летняя дочь бизнесмена, бывшего депутата законодательного собрания Петербурга и Госдумы от ЛДПР Дениса Волчека, Яна Волчек, находясь за рулем люксового внедорожника, у дома № 50 на Чкаловском проспекте наехала на  пятилетнего мальчика, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 

Ребенка, получившего открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа, отправили в больницу, а в отношении автоледи составили административный протокол. Сейчас эксперты проверяют состояние девушки на момент ДТП и самой машины.  

Отметим, что госномер внедорожника О727ОО98 давно находится в распоряжении семейства Дениса Волчека. До 2019 года он был закреплен за белым Mini Cooper, на котором ранее ездила  Яна Волчек, но потом она пересела на Range Rover.

По некоторым данным, в момент ДТП за рулем автомобиля Range Rover находился мужчина 1998 года рождения, пишет МР7.ру

Сейчас отец молодой автолюбительницы находится под следствием. Пресненский районный суд Москвы назначил рассмотрение ходатайства СКР о продлении «фармацевтическому барону» Денису Волчеку, которого обвиняют в приготовлении к особо крупному мошенничеству, меры пресечения в виде заключения под стражу.

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