В Петербурге власти назвали дату открытия кафе и дворцовых парков

Власти Петербурга сообщили о том, что город постепенно продолжает выходить из карантина. Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин рассказал, что с 22 июня смогут возобновить работу каршеринговые сервисы. Планируется «в тестовом режиме» проведение массовых мероприятий. Пока на массовых мероприятиях будут действовать жесткие ограничения, передает РБК .

С 29 июня в Северной столице, возможно, будет разрешена работа летних кафе. Но смогут заработать только официально зарегистрированные оборудованные летние террасы кафе и ресторанов, которых в Петербурге более 550. Будут открыты дворцовые парки и «возможно, отдельные парки, соответствующие санитарным требованиям и готовые к открытию».

В городском штабе по борьбе с коронавирусом обсуждают возможность снять ограничения для плановой медицины и стоматологии, действующие сейчас. Также изучается возможность разрешить работу магазинов площадью до 800 квадратных метров, гостиниц. Елин подчеркнул, что в ближайшие дни «возможны еще некоторые решения, исходя из эпидемической ситуации».

В Петербурге уже работают небольшие магазины с промышленными товарами, мебельные магазины, парикмахерские и ремонтные мастерские. По записи можно обращаться в МФЦ, юридически и нотариальные конторы. Работают также автосалоны. Тем не менее, в городе действует обязательный масочный режим в общественных местах, в транспорте.