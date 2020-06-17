7-летний мальчик погиб в Петербурге во время грозы

Сегодня, 11:21

Ольга Громова

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7-летний мальчик погиб в Петербурге во время грозы
Молния

В Петербурге во время грозы погиб семилетний ребенок - мальчика убило молнией. Трагедия произошла на берегу - на набережной Сидоровского канала, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в станции скорой медпомощи Петродворцового района. Молния попала в ребенка 18 июня около 20.00. К мальчику вызвали скорую помощь. Бригада пыталась реанимировать ребенка в течение 45 минут, но тщетно. Он умер.

«На момент приезда бригады ребенок был в клинической смерти, крайне тяжелый, без дыхания, без сознания, без активной сердечной деятельности. Родители были рядом», - приводит агентство слова своего собеседника.

Петербург минувшим вечером накрыло мощным грозовым фронтом. Гроза, град, сильные порывы ветра сделали свое недоброе дело. На фотографиях, которыми жители города на Неве делятся в социальных сетях, можно увидеть и поваленные деревья, и сломанные дорожные знаки и светофоры, и автомобили-«пловцы».

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