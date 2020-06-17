7-летний мальчик погиб в Петербурге во время грозы

В Петербурге во время грозы погиб семилетний ребенок - мальчика убило молнией. Трагедия произошла на берегу - на набережной Сидоровского канала, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в станции скорой медпомощи Петродворцового района. Молния попала в ребенка 18 июня около 20.00. К мальчику вызвали скорую помощь. Бригада пыталась реанимировать ребенка в течение 45 минут, но тщетно. Он умер.
Петербург минувшим вечером накрыло мощным грозовым фронтом. Гроза, град, сильные порывы ветра сделали свое недоброе дело. На фотографиях, которыми жители города на Неве делятся в социальных сетях, можно увидеть и поваленные деревья, и сломанные дорожные знаки и светофоры, и автомобили-«пловцы».
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