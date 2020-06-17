В Санкт-Петербурге за два часа выпала половина месячной нормы осадков

В Петербурге за пару часов выпало 23,5 мм осадков — почти половина месячной нормы. Об этом 18 июня сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Как было отмечено, интенсивность дождя достигала 25,74 мм за 20 минут. Затоплена привокзальная площадь и улицы вокруг нее.

На Ломоносов, Петергоф, Приморский и Фрунзенский районы вылилось максимальное количество осадков. В частности, в Ломоносовском районе и Петергофе за два часа выпал объем осадков в 3,5 раза превышающий расчетное значение. Таковы данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС». Сейчас специалисты устраняют локальные подтопления: на месте работают бригады водоканала. Как сообщили в «Водоканале», в целом система водоотведения справилась с приемом поступления ливневых стоков, но локальных подтоплений на Парашютной улице и Комендантском проспекте избежать не удалось.

Ранее сообщалось, что гроза, гром и проливной дождь обрушились на Северную столицу. С 18:00 до 21:00 над городом прошел грозовой фронт, пишет Город+ .

Между тем горожане публикуют в соцсетях кадры с ливнем, градом и штормовым ветром, а также фото и видео с последствиями стихии. Наряду с этим пришла печальная новость: в Ломоносове на побережье Финского залива от удара молнии погиб 7-летний ребенок.