В Петербурге к осени ожидают роста числа онкобольных

С наступлением пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге сократилось количество больных раком. Это связано с приостановлением работы первичного звена и направлением всего внимания на коронавирус. Директор городского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко сообщил, что осенью ожидается рост количества онкологических больных.

«Большинство пациентов — это повторные больные. Новых больных стало гораздо меньше. В мае с этим вопросом мы обратились в органы исполнительной власти. В противном случае осенью появится много пациентов с запущенными опухолями. Это приведет к ухудшению онкологической ситуации», — заявил специалист.

Моисеенко подчеркнул, что онкологические центры Петербурга готовы к приему первичных пациентов для обследований. Он призывает людей обращаться в специализированные медучреждения, минуя первичное звено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге около 50 тысяч онкологическим больным была оказана надлежащая помощь во время пандемии.