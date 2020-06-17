В Петербурге к осени ожидают роста числа онкобольных

Вчера, 22:41

Анна Морозова

0

Image 16+
В Петербурге к осени ожидают роста числа онкобольных

С наступлением пандемии коронавирусной инфекции в Петербурге сократилось количество больных раком. Это связано с приостановлением работы первичного звена и направлением всего внимания на коронавирус. Директор городского клинического научно-практического центра специализированных видов медицинской помощи Владимир Моисеенко сообщил, что осенью ожидается рост количества онкологических больных.

«Большинство пациентов — это повторные больные. Новых больных стало гораздо меньше. В мае с этим вопросом мы обратились в органы исполнительной власти. В противном случае осенью появится много пациентов с запущенными опухолями. Это приведет к ухудшению онкологической ситуации», — заявил специалист.

Моисеенко подчеркнул, что онкологические центры Петербурга готовы к приему первичных пациентов для обследований. Он призывает людей обращаться в специализированные медучреждения, минуя первичное звено.

Ранее сообщалось, что в Петербурге около 50 тысяч онкологическим больным была оказана надлежащая помощь во время пандемии.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

Вчера, 18:03

В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось

Вчера, 16:17

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Вчера, 14:19

С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

Вчера, 12:53

Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

Вчера, 10:43

В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей за увольнение

17-06-2020, 11:59

Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

17-06-2020, 08:25

Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек

16-06-2020, 18:35

Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение рабочего дресс-кода

16-06-2020, 14:13

В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

16-06-2020, 11:38

В больнице Петербурга родственники умерших подрались с охраной

15-06-2020, 17:56

В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится в формате телетрансляции

15-06-2020, 16:53

О нехватке коек для больных коронавирусом заявили в Петербурге

15-06-2020, 10:31

В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» снова подтопило

15-06-2020, 09:55

В Петербурге развод мостов собрал толпу вопреки рекомендациям медиков

14-06-2020, 23:45

Из храма в Петербурге неизвестные похитили иконы и пожертвования

14-06-2020, 13:45

Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

13-06-2020, 21:11

Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

13-06-2020, 17:31

За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

13-06-2020, 16:17

В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

13-06-2020, 13:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров