В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

Сегодня, 18:03

Александр Зуев

0

Image 16+
В Петербурге резко выросли цены на аренду дач
Дачи в Петербурге

В Петербурге резко изменились цены на аренду дач. Об этом сообщил эксперт аналитического центра «ЦИАН» Виктория Кирюхина. Средние ставки аренды на дачи в Ленобласти выросли в мае более чем на 20% по сравнению с минувшим годом.

Известно, что более 80% дач уже сданы в долгосрочную аренду, что на 20% больше по сравнению с маем прошлого года. Как отмечают аналитики сервиса «ЦИАН», средняя ставка аренды дома в мае достигла 70 тысяч рублей. Для сравнения, год назад средняя цена не превышала 58 тысяч рублей за месяц (рост ставок — 21%).

По мнению экспертов сервиса по управлению арендной недвижимостью Doubleyourrentalprofit.co, цены выросли еще значительнее. По словам основателя платформы Фарида Газизова, ставки увеличились на 30% и более. По словам управляющего партнера группы компаний Active Якова Волкова, трендом нынешнего дачного сезона стали новые условия: требование предоплаты за весь период и в некоторых случаях — сдача объекта на срок от 5 месяцев. Как правило, средний период аренды составляет от 3 до 6 месяцев.

По данным «ЦИАН», чаще всего петербуржцы арендуют дачи стоимостью до 100 тыс. руб. в месяц. Причем наиболее востребованными считаются объекты во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти, а также в Курортном и Пушкинском районах Петербурга, пишет РБК Санкт-Петербург.

Отметим, что вначале текущего месяца в Ленобласти можно было арендовать более 370 домов. Это объекты находятся преимущественно во Всеволожском районе.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

Сегодня, 18:03

В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось

Сегодня, 16:17

Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 14:19

С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

Сегодня, 12:53

Врачи Ленинградской области нашли способ лечения коронавируса без ИВЛ

Сегодня, 10:43

В Петербурге женщина-трансгендер отсудила почти 2 млн рублей за увольнение

Вчера, 11:59

Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

Вчера, 08:25

Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек

16-06-2020, 18:35

Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение рабочего дресс-кода

16-06-2020, 14:13

В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

16-06-2020, 11:38

В больнице Петербурга родственники умерших подрались с охраной

15-06-2020, 17:56

В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится в формате телетрансляции

15-06-2020, 16:53

О нехватке коек для больных коронавирусом заявили в Петербурге

15-06-2020, 10:31

В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» снова подтопило

15-06-2020, 09:55

В Петербурге развод мостов собрал толпу вопреки рекомендациям медиков

14-06-2020, 23:45

Из храма в Петербурге неизвестные похитили иконы и пожертвования

14-06-2020, 13:45

Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

13-06-2020, 21:11

Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

13-06-2020, 17:31

За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

13-06-2020, 16:17

В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

13-06-2020, 13:32

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров