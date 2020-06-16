В Петербурге резко выросли цены на аренду дач

В Петербурге резко изменились цены на аренду дач. Об этом сообщил эксперт аналитического центра «ЦИАН» Виктория Кирюхина. Средние ставки аренды на дачи в Ленобласти выросли в мае более чем на 20% по сравнению с минувшим годом.

Известно, что более 80% дач уже сданы в долгосрочную аренду, что на 20% больше по сравнению с маем прошлого года. Как отмечают аналитики сервиса «ЦИАН», средняя ставка аренды дома в мае достигла 70 тысяч рублей. Для сравнения, год назад средняя цена не превышала 58 тысяч рублей за месяц (рост ставок — 21%).

По мнению экспертов сервиса по управлению арендной недвижимостью Doubleyourrentalprofit.co, цены выросли еще значительнее. По словам основателя платформы Фарида Газизова, ставки увеличились на 30% и более. По словам управляющего партнера группы компаний Active Якова Волкова, трендом нынешнего дачного сезона стали новые условия: требование предоплаты за весь период и в некоторых случаях — сдача объекта на срок от 5 месяцев. Как правило, средний период аренды составляет от 3 до 6 месяцев.

По данным «ЦИАН», чаще всего петербуржцы арендуют дачи стоимостью до 100 тыс. руб. в месяц. Причем наиболее востребованными считаются объекты во Всеволожском и Выборгском районах Ленобласти, а также в Курортном и Пушкинском районах Петербурга, пишет РБК Санкт-Петербург .

Отметим, что вначале текущего месяца в Ленобласти можно было арендовать более 370 домов. Это объекты находятся преимущественно во Всеволожском районе.