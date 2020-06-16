В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось

Сегодня, 16:17

Ольга Громова

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В Петербурге больниц для перепрофилирования под COVID-19 не осталось
Больные с коронавирусом

В Санкт-Петербурге уже нет медучреждений, которые можно было бы перепрофилировать под работу с зараженными коронавирусом COVID-19 пациентами. Об этом предупредил губернатор города Александр Беглов. В городе на Неве с начала пандемии коронавируса было создано почти десять с половиной тысяч коек для коронавирусных больных. Но их оказалось недостаточно.

«Мы практически дошли до того уровня, когда переоборудовать другие стационары нельзя, потому что есть текущие заболевания», – приводит слова губернатора газета «Ведомости».

Александр Беглов констатировал, что система здравоохранения города перегружена. До победы над коронавирусом еще очень далеко, так как инфекция никуда не делась. Губернатор призвал жителей Северной столицы научиться жить в новых реалиях и защитить самих себя, чтобы можно было поэтапно снимать ограничения.

А поскольку коек в больницах для коронавирусных больных сейчас недостаточно, город для больных средней тяжести намерен переоборудовать часть коек госпиталя «Ленэкспо». Сейчас там их 1500, но станет 2500. 21 506 заболевших коронавирусом было выявлено в Петербурге с начала эпидемии. Умерли 756 пациентов, у которых был диагностирован COVID-19.

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