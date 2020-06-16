Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Сегодня, 14:19

Анна Лисова

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Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что Петербург в середине июня вышел на плато по коронавирусу. Он отметил, что за последнюю неделю число зараженных сократилось на 27%, сообщает КП – Санкт-Петербург

«Мы только вышли на плато, но с осторожным оптимизмом скажу – ситуация не такая острая», - рассказал Шляхто. 

По его словам, сейчас одна из главных проблем – пневмонии при коронавирусной инфекции. Но и таких случаев сейчас становится меньше. Если в предыдущую неделю было зафиксировано снижение случаев внебольничной пневмонии с коронавирусной инфекцией на 4%, то за последнюю неделю сокращение таких больных зафиксировано на уровне 8%.

Шляхто отметил, что в северной столице растет число выздоровевших людей. Так, на момент, когда было официально зарегистрировано 21 275 случаев заражения, выздоровели уже 10 687 человек. 

«Сегодня имеем с 1 июня актуальный прогноз удвоения выздоровевших за 30 дней, он постепенно замедляется. Мы уже давно на плато и снижаемся. Сейчас показатель стабильно меньше 1», - подчеркнул Шляхто. 
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