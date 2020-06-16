Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра имени В. А. Алмазова Евгений Шляхто рассказал, что Петербург в середине июня вышел на плато по коронавирусу. Он отметил, что за последнюю неделю число зараженных сократилось на 27%, сообщает КП – Санкт-Петербург.
По его словам, сейчас одна из главных проблем – пневмонии при коронавирусной инфекции. Но и таких случаев сейчас становится меньше. Если в предыдущую неделю было зафиксировано снижение случаев внебольничной пневмонии с коронавирусной инфекцией на 4%, то за последнюю неделю сокращение таких больных зафиксировано на уровне 8%.
Шляхто отметил, что в северной столице растет число выздоровевших людей. Так, на момент, когда было официально зарегистрировано 21 275 случаев заражения, выздоровели уже 10 687 человек.
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