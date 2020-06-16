С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

Сегодня, 12:53

Александр Зуев

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С 1 июля в Петербурге тарифы ЖКХ вырастут на 3,3%

Власти Петербурга утвердили предельный индекс роста тарифов. Как сообщили в Смольном, максимум для региона составит 3,5%. Но, по словам чиновников, могло быть и хуже. Так, прежняя финансовая модель ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» предусматривала  рост тарифа для населения на 10%.

Известно, что с 1 июля тариф на питьевую воду и водоотведение составит 32,53 рубля за кубометр. За отопление с 1 июля петербуржцы будут платить в 1818,29 рубля за Гкал, а за горячее водоснабжение — 109,10 рубля за кубометр. Для жильцов домов с газовыми плитами  электричество подорожает до 4,82 рубля за киловатт?час, а для тех, кто проживают в домах с электроплитами, -  до 3,61 рубля за киловатт.

Общий платеж за коммунальные услуги для семьи из трех человек, проживающей в квартире с наиболее характерной степенью благоустройства, с 1 июля увеличится на 3,3%, что ниже текущего показателя инфляции. При этом горожане смогут компенсировать расходы на оплату ЖКХ за счет горбюджета, если доля таких расходов в совокупности превышает 14%. Для этого нужно обратиться в СПб ГКУ «Городской центр жилищных субсидий». В связи с пандемией гражданам, которые уже получают субсидию, право на нее с марта по сентябрь будет продлеваться на очередной шестимесячный срок.

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