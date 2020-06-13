Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

Председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели считает, что в городе из-за пандемии коронавируса закроется до 40% малого бизнеса, передает «Фонтанка». Она заявила, что введенные в Петербурге ограничения серьезно ударят по малому бизнесу, поскольку многим малым предпринимателям пришлось закрыться на период эпидемии, а запас прочности у них зачастую небольшой.
Она отметила, что пока только 15% компаний сегмента общественного питания города приспособились к работе в условиях пандемии. Остальные же не работают вовсе, либо работают в убыток, пытаясь выйти хотя бы на минимальную прибыль.
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