Эксперт: пандемия коронавируса закроет 40% малого бизнеса Петербурга

Председатель общественного Совета по развитию малого предпринимательства при губернаторе Петербурга Елена Церетели считает, что в городе из-за пандемии коронавируса закроется до 40% малого бизнеса, передает «Фонтанка ». Она заявила, что введенные в Петербурге ограничения серьезно ударят по малому бизнесу, поскольку многим малым предпринимателям пришлось закрыться на период эпидемии, а запас прочности у них зачастую небольшой.

«По мнению многих экспертов, в том числе экспертов Торгово-промышленной палаты, что и на мой взгляд, то 40% малого бизнеса уйдет в историю. Во всех сферах. В первую очередь я имею в виду бытовые услуги, общепит, частично розничная торговля промтоварами. Это основной костяк, который представлял потребительский рынок Санкт-Петербурга», — подчеркнула Церетели.

Она отметила, что пока только 15% компаний сегмента общественного питания города приспособились к работе в условиях пандемии. Остальные же не работают вовсе, либо работают в убыток, пытаясь выйти хотя бы на минимальную прибыль.