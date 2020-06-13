Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек

Сегодня, 18:35

Анна Морозова

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Из Петербурга из-за пандемии уехало около 1 млн человек
Люди покидают город

С начала пандемии коронавируса из Петербурга уехало около 1 миллиона человек. Об этом сообщает «Петербургский дневник». Вице-губернатор города Евгений Елин отметил, что из северной столицы уехали жители других регионов страны из-за отсутствия работы. В результате появилось много свободных рабочих мест. Елин считает, что нужно исправлять такое положение вещей, отрабатывая все рабочие процессы, развивая технологии взаимодействия. Необходимо формировать замысел постановки задач и исполнять их.

Елин говорит, что необходимо пересмотреть технологические решения и переформатировать системы образования и здравоохранения. Он отмечает, что, несмотря на надежду победить вирус, он никуда не делся, и, неизвестно, поможет ли вакцина. Поэтому нужно учиться жить в новых реалиях. При этом, он отметил, что экономика все же пострадала меньше, чем этого опасались. Сообщается, что большего всего пострадали работники сферы обслуживания.

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