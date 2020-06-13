Молодой медсестре из «Ленэкспо» грозит штраф за нарушение рабочего дресс-кода

20-летнюю медсестру Анастасию Муравьеву из «Ленэкспо» могут оштрафовать за то, что она нарушила дресс-код в день визита губернатора Петербурга Александра Беглова в госпиталь.

Как сообщает «Фонтанка », 15 июня Анастасия Муравьева, находясь в помещении госпиталя, куда прибыли губернатор Александр Беглов и главный санврач Петербурга Наталия Башкетова, находилась с расстегнутой молнией защитного костюма. Также она сняла капюшон и защитные очки. В таком виде медсестра приемного отделения «Ленэкспо» и попалась на глаза градоначальнику.

Роспотребнадзор Петербурга составил по данному факту протокол по статье 6.3 КоАП. Медсестру обвинили в том, что она потворствовала распространению коронавирусной инфекции. В ведомстве также указали, что медсестра должна быть «образцом дисциплинированности, чистоты и опрятности».

Журналисты узнали, что в «Ленэкспо» Муравьева попала из Госпиталя для ветеранов войн через месяц после трудоустройства. Ее должностной оклад составляет 28 тысяч рублей.

Рассматривать дело Муравьевой будет Василеостровской районный суд. Медсестре грозит штраф в размере 40 тыс. рублей. Рассматриваться дело будет 17 июня.