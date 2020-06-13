В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

Сегодня, 11:38

Александр Зуев

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В НИИ гриппа в Петербурге назвали сроки «второй волны» коронавируса

К осени в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Об этом на  телеканале «Сан-Петербург» сообщил и. о. петербургского НИИ гриппа им. Смородинцева Дмитрий Лиознов. По его словам, это будет накладывать сложности в диагностике и лечении. Как отметил эксперт, об этом возбудителе медики знают фактически всего полгода, поэтому делать излишне оптимистичные прогнозы пока преждевременно. По мнению Лиознова, нужно надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

«Именно поэтому мы разрабатываем вакцины и ищем новые противовирусные препараты», — отметил он.

По словам эксперта, вакцинацию от коронавируса следует проводить максимально широко, во всех возрастных группах. В этом году ожидаются новые штаммы, которые будут отличаться от прошедшего сезона, сказал он. Лиознов также настоятельно рекомендовал делать вакцинацию от гриппа. 

Ранее гендиректор петербургской биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов заявил, что к осени вакцины начнут испытывать на добровольцах, а до этого будут проводиться исследования на животных.

По его мнению, к концу осени или началу зимы будут развернуты производственные мощности по выпуску как минимум одной из разрабатываемых вакцин, пишет Фонтанка.Ру.

Как сообщает оперштаб, в Петербурге выявлено 20 тыс. 813 случаев заражения коронавирусом, скончались от инфекции 635 человек.

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