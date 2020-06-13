В больнице Петербурга родственники умерших подрались с охраной

Сегодня, 17:56

Ольга Громова

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В больнице Петербурга родственники умерших подрались с охраной

В Елизаветинской больнице Петербурга на входе произошла драка. Выяснение отношений между родственниками умерших пациентов и охранниками было таким интенсивным, что пришлось вызывать наряд полиции.

По информации телеканала «Санкт-Петербург», ссора возникла около полудня на проходной в канцелярию. В городе продолжают действовать карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса, поэтому и в больницу пускают не всех сразу, а строго по одному человеку. Делается это для того, чтобы в городе соблюдался режим социального дистанциирования.

Однако родственникам умерших это не понравилось, и они проявили агрессию, так как не желали стоять в очереди для оформления документов.

Очередь сформировалась по причине того, что за минувшие выходные в больнице скончались 54 человека (поступили около тысячи).

Елизаветинская больница на текущий момент единственный стационар на севере северной столицы, оказывающий экстренную помощь. За сутки в нее поступает около 300 пациентов.

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