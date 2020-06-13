В Петербурге праздник выпускников «Алые паруса» состоится в формате телетрансляции

Пандемия коронавируса лишила выпускников школ привычного празднования окончания их школьной жизни. Поскольку в Петербурге массовые мероприятия все еще под запретом, было решено провести праздник выпускников «Алые паруса» в телевизионном формате.

В понедельник, 15 июня губернатор Петербурга Александр Беглов поставил свою подпись под постановлением «О проведении в 2020 году праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» в формате телевизионной трансляции».

Было решено провести мероприятие не в акватории Невы, а в Финском заливе.

Так что впервые всероссийский выпускной будет проходить без зрителей на набережных Невы. Ранее наблюдать за проходом брига под алыми парусами и праздничный фейерверк собирались на городских набережных и Дворцовой площади тысячи выпускников, не только из Петербурга, но и из других городов России.

В этом году решено транслировать праздник по телевидению. Он запланирован на 28 июня, и покажут его все центральные телеканалы. А на 5-м канале можно будет увидеть и концертную программу по случаю празднования выпускного.