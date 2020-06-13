О нехватке коек для больных коронавирусом заявили в Петербурге

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» , что сейчас в городе ситуация с коронавирусом все еще сложная. Он уточнил, что в среднем за неделю количество коечного фонда составляет около 18%. Эпидемия в городе еще не пошла на спад, а коэффициент распространения составляет 0,8. Поэтому можно говорить о том, что город нуждается еще в койкоместах для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы постоянно контролируем ситуацию с коечным фондом», - подчеркнул вице-губернатор.

Показатель тестирования на коронавирусную инфекцию в Петербурге на высоком уровне и составляет 371 человек на 100 тыс. жителей. Эргашев отметил, что в Северной столице врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, выплачивают надбавки. Дополнительные выплаты уже получили медработники за апрель и май. Число медработников, которые подхватили коронавирус, уже превысило 3 тыс.