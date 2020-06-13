О нехватке коек для больных коронавирусом заявили в Петербурге

Сегодня, 10:31

Анна Лисова

0

Image 16+
О нехватке коек для больных коронавирусом заявили в Петербурге
Эпидемия коронавируса

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что сейчас в городе ситуация с коронавирусом все еще сложная. Он уточнил, что в среднем за неделю количество коечного фонда составляет около 18%. Эпидемия в городе еще не пошла на спад, а коэффициент распространения составляет 0,8. Поэтому можно говорить о том, что город нуждается еще в койкоместах для пациентов с коронавирусной инфекцией.

«Мы постоянно контролируем ситуацию с коечным фондом», - подчеркнул вице-губернатор.

Показатель тестирования на коронавирусную инфекцию в Петербурге на высоком уровне и составляет 371 человек на 100 тыс. жителей. Эргашев отметил, что в Северной столице врачам, которые работают с пациентами, зараженными коронавирусом, выплачивают надбавки. Дополнительные выплаты уже получили медработники за апрель и май. Число медработников, которые подхватили коронавирус, уже превысило 3 тыс.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

13-06-2020, 21:11

Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

13-06-2020, 17:31

За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

13-06-2020, 16:17

В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

13-06-2020, 13:32

Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

13-06-2020, 12:24

На Невском в Петербурге перед магазином Zara замечена километровая очередь

13-06-2020, 11:36

Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

13-06-2020, 09:23

За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений

12-06-2020, 12:54

СМИ сообщили о перегруженных больницах Петербурга

12-06-2020, 09:44

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров