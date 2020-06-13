В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» снова подтопило

Сегодня, 09:55

Анна Лисова

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В Петербурге временный госпиталь в «Ленэкспо» снова подтопило
Временный госпиталь «Ленэкспо»

Муниципальный депутат Нэлли Вавилина сообщила, что в Петербурге затопило временный госпиталь для зараженных коронавирусной инфекцией «Ленэкспо». По ее словам, «вода подступает к кроватям», передает портал DP.RU.

Это не первое сообщение о затоплении временного госпиталя в «Ленэкспо». В конце мая уже сообщалось, что там обрушился потолок в ординаторской и затоплены душевые. И вот снова Вавилина опубликовала в соцсети пост о затоплении «Ленэкспо».

«А в Ленэкспо с завидным постоянством продолжаются рабочие моменты. Друзья, может, нам скинуться на сантехника? А то пациенты сос кричат - сегодня ночью затопило третий пост, и вода подступает к кроватям», - написала она.

Ранее начальник Госпиталя для ветеранов войн и руководитель временного госпиталя для пациентов с COVID-19 в «Ленэкспо» Максим Кабанов подтвердил информацию о том, что во временном госпитале действительно обрушилась часть потолка и затопленные душевые. По его словам, произошла рабочая ситуация, и эта проблема будет оперативно решена.

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