В Петербурге развод мостов собрал толпу вопреки рекомендациям медиков

Местные жители Петербурга проигнорировали рекомендации врачей о самоизоляции и устроили столпотворение в центре города. Причиной этому стал развод мостов и белые ночи. На этих выходных на городские набережные вышли десятки человек. Очевидцы сообщили о массовом скоплении людей в центре города и небольших конфликтных ситуациях.

Так, между желающими посмотреть на главную достопримечательность Петербурга возникли споры. Один из очевидцев рассказал о произошедшей аварии: на водителя напал пешеход, который отгонял машины, чтобы можно было увидеть красивое зрелище. Буйный зритель устроил драку, из-за которой водитель авто врезался в стоящую впереди машину.

В Сети опубликовано видео, на котором сотни людей ждали разведения мостов у городских переправ через Неву.

В соцсетях горожане пожаловались, что в ночь на 14 июня вблизи Дворцовой набережной, Литейного моста невозможно было протолкнуться.