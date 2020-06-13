В Петербурге развод мостов собрал толпу вопреки рекомендациям медиков

Вчера, 23:45

Анна Морозова

0

Image 16+
В Петербурге развод мостов собрал толпу вопреки рекомендациям медиков

Местные жители Петербурга проигнорировали рекомендации врачей о самоизоляции и устроили столпотворение в центре города. Причиной этому стал развод мостов и белые ночи. На этих выходных на городские набережные вышли десятки человек. Очевидцы сообщили о массовом скоплении людей в центре города и небольших конфликтных ситуациях.

Так, между желающими посмотреть на главную достопримечательность Петербурга возникли споры. Один из очевидцев рассказал о произошедшей аварии: на водителя напал пешеход, который отгонял машины, чтобы можно было увидеть красивое зрелище. Буйный зритель устроил драку, из-за которой водитель авто врезался в стоящую впереди машину.

В Сети опубликовано видео, на котором сотни людей ждали разведения мостов у городских переправ через Неву.

В соцсетях горожане пожаловались, что в ночь на 14 июня вблизи Дворцовой набережной, Литейного моста невозможно было протолкнуться.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

13-06-2020, 21:11

Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

13-06-2020, 17:31

За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

13-06-2020, 16:17

В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

13-06-2020, 13:32

Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

13-06-2020, 12:24

На Невском в Петербурге перед магазином Zara замечена километровая очередь

13-06-2020, 11:36

Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

13-06-2020, 09:23

За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений

12-06-2020, 12:54

СМИ сообщили о перегруженных больницах Петербурга

12-06-2020, 09:44

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров