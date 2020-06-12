Из храма в Петербурге неизвестные похитили иконы и пожертвования

Сегодня, 13:45

Ольга Громова

0

Image 16+
Из храма в Петербурге неизвестные похитили иконы и пожертвования

Дерзкая кража была совершена в минувшую субботу неизвестными. Объектом своего преступного промысла они избрали Храм Воскресения Словущего в Петербурге (улица Расстанная, 30).

В полицию обратился охранник храма с заявлением, что в помещении выбиты окна. А дальше выяснилось, что через них преступники пробрались в дом веры и похитили оттуда, как передает Рен ТВ, иконы.

Добычей также стали и ювелирные изделия - это пожертвования прихожан. Похищены золотая цепочка, обручальное кольцо, золотой крест и серьги, а также два аметиста.

«Невские новости» сообщают, что общая сумма ущерба - порядка 200 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, у которых рука не дрогнула обокрасть храм. Возбуждено уголовное дело.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

Вчера, 21:11

Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

Вчера, 17:31

За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

Вчера, 16:17

В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

Вчера, 13:32

Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

Вчера, 12:24

На Невском в Петербурге перед магазином Zara замечена километровая очередь

Вчера, 11:36

Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

Вчера, 09:23

За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений

12-06-2020, 12:54

СМИ сообщили о перегруженных больницах Петербурга

12-06-2020, 09:44

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров