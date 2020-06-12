Из храма в Петербурге неизвестные похитили иконы и пожертвования

Дерзкая кража была совершена в минувшую субботу неизвестными. Объектом своего преступного промысла они избрали Храм Воскресения Словущего в Петербурге (улица Расстанная, 30).

В полицию обратился охранник храма с заявлением, что в помещении выбиты окна. А дальше выяснилось, что через них преступники пробрались в дом веры и похитили оттуда, как передает Рен ТВ, иконы.

Добычей также стали и ювелирные изделия - это пожертвования прихожан. Похищены золотая цепочка, обручальное кольцо, золотой крест и серьги, а также два аметиста.

«Невские новости» сообщают , что общая сумма ущерба - порядка 200 тысяч рублей.

Сейчас полиция разыскивает злоумышленников, у которых рука не дрогнула обокрасть храм. Возбуждено уголовное дело.