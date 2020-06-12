Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

Вчера, 21:11

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Разноцветный BMW припарковался на месте Боярского на Невском в Петербурге

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте, на том месте, где обычно Михаил Боярский ставил свой Mercedes, оказался припаркован радужной окраски BMW.

Бдительные жители Питера выложили фото необычной парковки и BMW в соцсети в группы ДТП и ЧП Санкт-Петербург. Большинство участников беседы в комментариях осуждали неизвестного водителя. Кто-то предположил, что у водителя возникла поломка колеса и он вынужден был остановиться на этом месте. Правда, многие пользователи не сочли эти обстоятельства достаточными для такого нарушения.

Чуть позже и "виновник торжества" присоединился к дебатам.
Евгений написал: "Ох, ребята. При помощи фото легко устроить провокацию. А так ли это?».

Напомним, на Невском проспекте еще в конце 2019 года припарковал свое авто актер Михаил Боярский. Как рассказывают некоторые издания, его не раз ловили на неправильной парковке в центре северной столицы.

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