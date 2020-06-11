Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

Сегодня, 17:31

Ольга Громова

0

Image 16+
Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

В Петербурге пандемия коронавируса может оставить без работы и лишить средств к существованию 144 тысячи человек - это 4,5 процента от количества занятых горожан. Об этом представителям СМИ поведал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Эксперт пояснил, что речь идет о людях, которые, по оценке возглавляемого им комитета и Высшей школы экономики, должны или могут потерять работу во время «коронавирусного» кризиса. Однако об итоговом числе людей, утративших работу, можно будет говорить позже, когда появится возможность оценить и проанализировать поведение работодателей после снятия ограничений.

В НИУ ВШЭ констатируют, что массовые увольнения работников в городе на Неве стартовали еще в марте - тогда пандемия только разгоралась.

Больше других пострадали работники отраслей, связанных с обслуживанием. К примеру, 38 тысяч горожан лишились работы в торговле.

Пандемия сильно ударила по общепиту - там работу утратили почти 5 тысяч петербуржцев. В список сфер, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, попал и туристический бизнес.

Ряды работников офисов также заметно поредели. С начала пандемии безработными стали 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров, пишет РБК.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

8-06-2020, 13:05

Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

8-06-2020, 12:44

В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

8-06-2020, 11:53

В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

8-06-2020, 11:53

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

8-06-2020, 08:45

В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

7-06-2020, 21:26

В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

7-06-2020, 17:50

В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

6-06-2020, 16:00

В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

6-06-2020, 13:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров