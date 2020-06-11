Свыше 140 тысяч петербуржцев могут остаться без работы из-за коронавируса

В Петербурге пандемия коронавируса может оставить без работы и лишить средств к существованию 144 тысячи человек - это 4,5 процента от количества занятых горожан. Об этом представителям СМИ поведал председатель комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

Эксперт пояснил, что речь идет о людях, которые, по оценке возглавляемого им комитета и Высшей школы экономики, должны или могут потерять работу во время «коронавирусного» кризиса. Однако об итоговом числе людей, утративших работу, можно будет говорить позже, когда появится возможность оценить и проанализировать поведение работодателей после снятия ограничений.

В НИУ ВШЭ констатируют, что массовые увольнения работников в городе на Неве стартовали еще в марте - тогда пандемия только разгоралась.

Больше других пострадали работники отраслей, связанных с обслуживанием. К примеру, 38 тысяч горожан лишились работы в торговле.

Пандемия сильно ударила по общепиту - там работу утратили почти 5 тысяч петербуржцев. В список сфер, наиболее сильно пострадавших от коронавируса, попал и туристический бизнес.

Ряды работников офисов также заметно поредели. С начала пандемии безработными стали 6,5 тысяч секретарей, делопроизводителей и офис-менеджеров, пишет РБК.