За сутки в Петербурге упала до рекордно низкого уровня смертность от коронавируса

За минувшие сутки в Петербурге от коронавируса скончались восемь пациентов. Как отмечают в оперативном штабе по борьбе с инфекцией, по сравнению с прошлыми днями для города это аномально низкая летальность.

Такой невысокий показатель за сутки в последний раз регистрировали в северной столице 27 мая. Ранее в городе ежедневно регистрировали более 30 летальных исходов. Тогда учитывались только архивные случаи по апрелю, которые рассматривала специальная комиссия. После введения актуальной статистики она резко повысилась. До этого в июне ежедневно выявляли более 30 смертей в сутки. Общее число летальных исходов с начала эпидемии составило 569 человек, пишет REGNUM .

За последние сутки в Петербурге COVID-19 подтвержден еще у 262 пациентов — на 12 меньше, чем накануне, и на 41 — днем ранее. Примечательно, что в целом по стране также зафиксирован низкий показатель смертности. Согласно официальным данным, за сутки скончались 114 человек.