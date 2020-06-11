В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

В Петербурге с понедельника, 15 июня, возобновляют работу бани, парикмахерские, фотоателье и ряд других объектов. Соответствующее постановление завизировал губернатор Александр Беглов.

Северная столица России с понедельника снимает ограничительные меры. Так, вправе возобновить свою работу мебельные салоны, кроме расположенных в ТРЦ и ТЦ. По предварительной записи жители города на Неве смогут посетить библиотеки и архивы, риэлторские организации, рекрутинговые агентства.

Разрешение возобновить работу получили организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Однако они должны проводить дезинфекцию своих товаров перед тем, как передать их клиентам.

До начала деятельности субъекты должны обеспечить стандарт безопасности, сообщает «Петербургский дневник».

Профессиональные спортивные клубы и государственные спортивные учреждения могут возобновить тренировки при наличии базы, которая позволит организовать питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала.

С 15 июня в северной столице снова начнут действовать льготные и бесплатные проездные билеты в пригородных поездах и автобусах.