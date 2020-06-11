В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

Сегодня, 13:32

Ольга Громова

0

Image 16+
В Петербурге с 15 июня откроются парикмахерские и бани

В Петербурге с понедельника, 15 июня, возобновляют работу бани, парикмахерские, фотоателье и ряд других объектов. Соответствующее постановление завизировал губернатор Александр Беглов. 

Северная столица России с понедельника снимает ограничительные меры. Так, вправе возобновить свою работу мебельные салоны, кроме расположенных в ТРЦ и ТЦ. По предварительной записи жители города на Неве смогут посетить библиотеки и архивы, риэлторские организации, рекрутинговые агентства. 

Разрешение возобновить работу получили организации и индивидуальные предприниматели, которые предоставляют услуги по ремонту, обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов. Однако они должны проводить дезинфекцию своих товаров перед тем, как передать их клиентам.

До начала деятельности субъекты должны обеспечить стандарт безопасности, сообщает «Петербургский дневник».

Профессиональные спортивные клубы и государственные спортивные учреждения могут возобновить тренировки при наличии базы, которая позволит организовать питание и проживание спортсменов, тренерского состава и обслуживающего персонала.

С 15 июня в северной столице снова начнут действовать льготные и бесплатные проездные билеты в пригородных поездах и автобусах.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

8-06-2020, 13:05

Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

8-06-2020, 12:44

В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

8-06-2020, 11:53

В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

8-06-2020, 11:53

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

8-06-2020, 08:45

В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

7-06-2020, 21:26

В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

7-06-2020, 17:50

В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

6-06-2020, 16:00

В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

6-06-2020, 13:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров