Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

В Петербурге за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 20 новорожденных.

Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист неонатолог городского комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

«Это здоровые дети, они переносят заражение как носители», - подчеркнула Горелик.

Она объяснила, что большинство новорожденных перенесли инфекцию легко. Только два младенца, которые родили матери с коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. За жизни этих малышей продолжают бороться врачи. Горелик подчеркнула, что тяжесть состояния этих детей обусловлена не коронавирусом, а врожденными пороками развития.

В Петербурге уже более 20 тыс человек заразились коронавирусом, в том числе 200 беременных женщин. Чаще всего новорожденные заражаются коронавирусом от своих матерей воздушно-капельным путем. Ведь тест на коронавирусную инфекцию хоть и делают всем беременным, которые попадают в роддом, но его результат приходит не сразу. А поскольку до подтверждения коронавирусной инфекции запрещено разлучать ребенка с матерью, то ребенок остается с ней и в это период в большинстве случаев и происходит заражение.

Сейчас в Петербурге больных коронавирусом беременных в легкой форме принимают в родильном доме №16. Тех же беременных, у которых коронавирусная инфекция протекает тяжело, лечат в Боткинской больнице.