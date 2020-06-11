Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

Сегодня, 12:24

Анна Лисова

0

Image 16+
Свыше 20 новорожденных заразились коронавирусом в Петербурге

В Петербурге за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились более 20 новорожденных.

Об этом сообщила ТАСС главный внештатный специалист неонатолог городского комитета по здравоохранению Юлия Горелик.

«Это здоровые дети, они переносят заражение как носители», - подчеркнула Горелик. 

Она объяснила, что большинство новорожденных перенесли инфекцию легко. Только два младенца, которые родили матери с коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии. За жизни этих малышей продолжают бороться врачи. Горелик подчеркнула, что тяжесть состояния этих детей обусловлена не коронавирусом, а врожденными пороками развития.

В Петербурге уже более 20 тыс человек заразились коронавирусом, в том числе 200 беременных женщин. Чаще всего новорожденные заражаются коронавирусом от своих матерей воздушно-капельным путем. Ведь тест на коронавирусную инфекцию хоть и делают всем беременным, которые попадают в роддом, но его результат приходит не сразу. А поскольку до подтверждения коронавирусной инфекции запрещено разлучать ребенка с матерью, то ребенок остается с ней и в это период в большинстве случаев и происходит заражение. 

Сейчас в Петербурге больных коронавирусом беременных в легкой форме принимают в родильном доме №16. Тех же беременных, у которых коронавирусная инфекция протекает тяжело, лечат в Боткинской больнице. 

 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

8-06-2020, 13:05

Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

8-06-2020, 12:44

В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

8-06-2020, 11:53

В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

8-06-2020, 11:53

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

8-06-2020, 08:45

В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

7-06-2020, 21:26

В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

7-06-2020, 17:50

В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

6-06-2020, 16:00

В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

6-06-2020, 13:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров