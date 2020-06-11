На Невском в Петербурге перед магазином Zara замечена километровая очередь

Сегодня, 11:36

Ольга Громова

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На Невском в Петербурге перед магазином Zara замечена километровая очередь

На Невском проспекте в Петербурге перед магазином Zara замечена огромная очередь - причем, уже третий день подряд. Шопоголикам приходится 30-40, а то и целый час томиться в ожидании. Однако нареканий на этот раз немного - все прекрасно понимают, с чем связана очередь.

Магазин Zara у Дома Мертенса на Невском проспекте, 21 распахнул свои двери перед посетителями еще 8 июня. Бутик радостно приветствовал покупателей, разместив на своей витрине фразу «С возвращением!».

Однако ограничения в связи с пандемией коронавируса все еще в действии. В бутик одновременно пока не могут попасть все желающие - внутрь пускают ограниченное количество посетителей. В магазине на 4 квадратных метра может быть не более одного человека.

Этим и объясняются длинные очереди. В соцсетях очередь обсуждают. Некоторые - осуждают. Нарекают на то, что люди так зависимы от шопинга, что готовы часами стоять перед магазином с тем, чтобы купить себе пару футболок или джинсы, хотя совершенно не поизносились - за время самоизоляции некуда было ходить.

Но есть и понимающие. Жители Северной столицы пишут, что за время самоизоляции сильно поправились и теперь им на самом деле носить нечего.


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