Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

Сегодня, 09:23

Анна Лисова

0

Image 16+
Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

В Петербурге после снятия ограничений на работу магазинов одежды огромная очередь выстроилась к магазину Zara на Невском проспекте. 

Бутик Zara открылся 8 июня. Туда сейчас пускают ограниченное число посетителей. Поэтому люди вынуждены простаивать в очереди перед магазином по 30-40 минут. 

Отметим, сейчас в магазине может находиться не более чем 1 человек на 4 квадратных метра. 

Снимки огромной очереди перед магазином бренда активно обсуждают пользователи в соцсетях. Они удивляются тому, что люди так сильно нуждаются в обновках, что готовы за джинсами или футболками стоять по часу под магазином. 

Но, как отмечают сами покупатели, они стоят в очереди не только за модными новинками. Длительный карантин изменил фигуры некоторых   горожан. Немало и тех, кто привык избавляться от старых вещей по окончанию сезона и с приходом теплой погоды действительно оказался без одежды, пишет «КП - Санкт-Петербург». 

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

11-06-2020, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

11-06-2020, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

8-06-2020, 13:05

Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

8-06-2020, 12:44

В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

8-06-2020, 11:53

В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

8-06-2020, 11:53

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

8-06-2020, 08:45

В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

7-06-2020, 21:26

В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

7-06-2020, 17:50

В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

6-06-2020, 16:00

В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

6-06-2020, 13:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров