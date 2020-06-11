Километровая очередь выстроилась в открывшийся магазин Zara в Петербурге

В Петербурге после снятия ограничений на работу магазинов одежды огромная очередь выстроилась к магазину Zara на Невском проспекте.

Бутик Zara открылся 8 июня. Туда сейчас пускают ограниченное число посетителей. Поэтому люди вынуждены простаивать в очереди перед магазином по 30-40 минут.

Отметим, сейчас в магазине может находиться не более чем 1 человек на 4 квадратных метра.

Снимки огромной очереди перед магазином бренда активно обсуждают пользователи в соцсетях. Они удивляются тому, что люди так сильно нуждаются в обновках, что готовы за джинсами или футболками стоять по часу под магазином.

Но, как отмечают сами покупатели, они стоят в очереди не только за модными новинками. Длительный карантин изменил фигуры некоторых горожан. Немало и тех, кто привык избавляться от старых вещей по окончанию сезона и с приходом теплой погоды действительно оказался без одежды, пишет «КП - Санкт-Петербург ».