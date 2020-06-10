За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений

300 тыс. предложений по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, получили власти Петербурга от жителей города. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает портал Город+ . Он сообщил, что ранее власти попросили у горожан высказать, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. Полученные от них предложения изучаются, и будут учитываться при составлении плана выхода города из карантина.

Беглов сообщил, что с 15 июня в Петербурге начнут работать парикмахерские, фотоателье, бани, мебельные магазины. В городе можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, заработают профессиональные спортивные клубы. Также планируют возобновить действие льготных проездных билетов на межрегиональных маршрутах.

К концу июня планируется уже запустить навигацию по рекам и каналам. Если эпидемиологическая ситуация в городе позволит, то заработают летние кафе и веранды, а также будет разрешено посещать парки, музеи, выставочные залы и зоопарк. Салоны красоты, фитнес-центры и бассейны заработают, скорее всего, с июля.