За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений

Сегодня, 12:54

Анна Лисова

0

Image 16+
За два дня Беглов получил 300 тысяч предложений по снятию ограничений
Губернатор северной столицы Александр Беглов

300 тыс. предложений по снятию ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции, получили власти Петербурга от жителей города. Об этом рассказал губернатор Северной столицы Александр Беглов, передает портал Город+. Он сообщил, что ранее власти попросили у горожан высказать, какие ограничения необходимо снять в первую очередь. Полученные от них предложения изучаются, и будут учитываться при составлении плана выхода города из карантина.

Беглов сообщил, что с 15 июня в Петербурге начнут работать парикмахерские, фотоателье, бани, мебельные магазины. В городе можно будет заниматься спортом на открытом воздухе, заработают профессиональные спортивные клубы. Также планируют возобновить действие льготных проездных билетов на межрегиональных маршрутах.

К концу июня планируется уже запустить навигацию по рекам и каналам. Если эпидемиологическая ситуация в городе позволит, то заработают летние кафе и веранды, а также будет разрешено посещать парки, музеи, выставочные залы и зоопарк. Салоны красоты, фитнес-центры и бассейны заработают, скорее всего, с июля.

Не забудьте поделиться новостью!

Лента

В Петербурге торговые центры откроются не раньше конца июля

Вчера, 22:28

В Петербурге местные жители отстояли граффити со звездой 80-х

Вчера, 14:24

В Петербурге медики получат выплаты на покупку жилья

10-06-2020, 20:31

В Петербурге вызвали наряд Росгвардии к посетителю магазина без маски

10-06-2020, 18:12

Прокуратура подтвердила подмену консервов в детских наборах в Кронштадте

10-06-2020, 15:22

Второй этап снятия ограничений анонсирован в Петербурге

10-06-2020, 13:32

В Петербурге заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в 20 раз

10-06-2020, 08:52

150 тысяч петербуржцев потеряли работу из-за пандемии коронавируса

9-06-2020, 18:13

В Петербурге в госпитале «Ленэкспо» рухнул потолок

9-06-2020, 11:35

Названы районы Петербурга, где больше всего больных коронавирусом

8-06-2020, 19:35

В 11 районах Петербурга поймали 49 нелегальных торговцев

8-06-2020, 15:19

В Петербурге открылись непродовольственные магазины

8-06-2020, 13:05

Смертельная авария с участием такси и Ferrari в Петербурге попала на видео

8-06-2020, 12:44

В Петербурге подростки палками избили 10-летнего ребенка

8-06-2020, 11:53

В Елизаветинской больнице Петербурга пациент реанимации устроил поножовщину

8-06-2020, 11:53

В Петербурге задержан 49-летний мужчина, подозреваемый в убийстве подростка

8-06-2020, 08:45

В больнице Санкт-Петербурга с подозрением на коронавирус устроили поножовщину

7-06-2020, 21:26

В Петербурге скупщиков масок ограбили на полмиллиона рублей

7-06-2020, 17:50

В Петербурге за сутки подтверждено 55 смертей от коронавируса

6-06-2020, 16:00

В Петербурге грабители в медицинских масках ограбили квартиру на Обводном канале

6-06-2020, 13:57

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров