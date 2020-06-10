СМИ сообщили о перегруженных больницах Петербурга

Сегодня, 09:44

Анна Лисова

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СМИ сообщили о перегруженных больницах Петербурга
Перегруженные больницы с пациентами на коронавирус

В Петербурге переполнен коечный фонд, выделенный для лечения больных с коронавирусной инфекцией, передает «Фонтанка». Сейчас наличие определенного количества не занятых больными коек в больницах является одним из параметров, который учитывается для снятия ограничений.

В резерве Смольного места во временном госпитале «Ленэкспо» (1474) и «Заре» (600), а также около 9,1 тыс. коек в больницах города. Вице-губернатор города Евгения Елина сообщила, что удалось добиться увеличения пустых мест до 17%, хотя несколькими днями ранее их было только 8%.

Журналисты сообщают, что многие городские стационары работают на пределе своих возможностей, а некоторые уже перегружены. К примеру, на этой неделе в Александровской больнице было на 336 пациентов больше, чем койко-мест. Переполнены Госпиталь для ветеранов на Народной улице, Покровская больница, больница Св.Георгия. На пределе работает стационар НЦИМ им.Алмазова. Пока есть некоторый резерв в Боткинской больнице. Но она принимает только самых тяжелых больных.

Как отмечают специалисты, наполненность больниц растет в том числе, что больные выздоравливают медленнее, чем заражаются новые. Власти Петербурга тем временем продолжают заявлять об отмене некоторых ограничений. В Смольном говорят о том, что число новых случаев коронавируса в Петербурге сокращается с конца прошлой недели. Уже с понедельника в Петербурге могут заработать парикмахерские и сервисы бытовых услуг.

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